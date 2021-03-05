وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة بشأن تقارير غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها الأسلحة الكيميائية:" إن الولايات المتحدة تطلق اتهامات لا أساس لها على الإطلاق ضد بلدنا وتزعم وجود أسلحة كيميائية على أراضينا، لا توجد ولا يمكن أن تُوجد أي أدلة وبيانات حقيقية تشير إلى هذا الأمر".



وأضاف بيسكوف:" روسيا دمرت منذ فترة طويلة جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية وجميع البرامج المرتبطة بها، وتلك التي قد تكون مرتبطة بشكل ما بإنتاج الأسلحة الكيميائية".



وكان بيسكوف قد قال أمس الخميس أيضا:" إن بلاده دمرت جميع الأسلحة الكيميائية لديها وتنتظر قيام الدول الأخرى بنفس الأمر، بما في ذلك الولايات المتحدة".