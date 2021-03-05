القبض على خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة روبى فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.