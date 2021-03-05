اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة روبى فى التجمع

الجمعة، 05 مارس 2021 01:24 م
القبض على خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة روبى فى التجمع سرقة سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.

امن القاهرة

سرقة سيارة

اخبار عاجلة

القاهرة الجديدة

الفنانة كوكى

سرقة شقيقة الفنانة روبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة