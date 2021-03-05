اليوم السابع
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الصحة العالمية تطالب بمزيد من اللقاحات لاستمرار مكافحة وباء إيبولا

الجمعة، 05 مارس 2021 11:16 ص
الصحة العالمية تطالب بمزيد من اللقاحات لاستمرار مكافحة وباء إيبولا تطعيم ايبولا - ارشيفية
كتب رامى محيى الدين

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طالبت منظمة الصحة العالمية بمزيد من اللقاحات لاستمرار مكافحة وباء إيبولا، مشيرة إلى أن هناك مخاطر عالية لانتشار وباء إيبولا في الدول التي تجاور غينيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كانت حذرت منظمة الصحة العالمية،" WHO" خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من خطورة التدخين على الإصابة بأمراض القلب، موضحة أن ما يقرب من مليوني شخص يتوفى كل عام بسبب أمراض القلب التي يسببها التبغ

وأكدت، أنه عند الاقلاع عن التدخين تقل فرص إصابتك بأمراض القلب بنسبة 50% بعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين، فقد أثبتت الدراسات أن التبغ يقتل ما يصل إلى نصف المدخنين.

وقالت المنظمة، إن استخدام أى منتج من منتجات التبغ ضار، حيث يؤدي استنشاق دخان التبغ إلى تعريض المدخنين لأكثر من 7000 مادة سامة، وما لا يقل عن 70 مادة مسرطنة، مما يؤدي إلى إتلاف الجسم كله، وعادة ما يفقد المدخن المنتظم أكثر من عقد من عمره، وليس هناك شك في أن الحد من استخدام التبغ هو أحد أكثر الطرق فعالية لإنقاذ الأرواح وتحسين الرفاهية العامة.

وأوضحت المنظمة، أن من  مخاطر التدخين أيضا، الفشل الكلوي، وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن خطر الموت والأمراض يرتفع مع عدد السجائر التي يتم تدخينها، لكن الضرر يبدأ باستخدام عدد صغير جدًا من السجائر.

وشددت المنظمة على أن جميع أشكال التبغ ضارة، حيث لا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ، وتدخين السجائر هو أكثر أشكال استخدام التبغ شيوعًا في جميع أنحاء العالم، تشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الشيشة، ومنتجات التبغ الذي لا يدخن، والسيجار، والسيجار الصغير، والتبغ الملفوف، وأنواع أخرى كثيرة.

وأوضحت المنظمة، أن التبغ مسئول عن حوالى20% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، وهو ما يعادل واحد من كل 5 من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرة إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة في سن أصغر من غيرهم من غير المدخنين.


الصحة العالمية

الايبولا

غينيا

لقاحات الإيبولا

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