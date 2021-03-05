اليوم السابع
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خالد صلاح
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السعودية والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة

الجمعة، 05 مارس 2021 08:15 ص
السعودية والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة عبدالله بن يحيى المعلمي
أ ش أ

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بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، سبل مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
 

عبدالله بن يحيى المعلمي

السعودية

الأمم المتحدة

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