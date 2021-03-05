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الخارجية الروسية ترفض تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا الرافضة لشراء بلاده لقاح سبوتنيك v

الجمعة، 05 مارس 2021 12:14 ص
الخارجية الروسية ترفض تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا الرافضة لشراء بلاده لقاح سبوتنيك v زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك الذي انتقد قرار رئيس وزراء بلاده إيجور ماتوفيتش شراء اللقاح الروسي، ووصفت تصريحاته بأنها "غير لائقة".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن هذه التصريحات غير لائقة في ظل الوضع الراهن في العالم على خلفية الوباء. وتبدو هذه التصريحات غريبة وفظيعة لأنه يجب الآن التركيز على تجاوز الصعوبات، وعدم إيجاد صعوبات جديدة من خلال مثل هذه التصريحات.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا تم توريده إلى سلوفاكيا بناء على طلب حكومة البلاد.

 

 


سلوفاكيا

روسيا

كورونا

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