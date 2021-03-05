

وأوضحت الوكالة أنه لم يتبق أمام قوات الجیش في المديرية إلا منطقة العرض، والحناية، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربى.



وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكدت الوكالة أن الجیش تقدم إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.. لافتة إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية.