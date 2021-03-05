اليوم السابع
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الجارديان تختار الزيارة الافتراضية لمسجد السلطان برقوق كأحد أفضل 10 زيارات

الجمعة، 05 مارس 2021 01:57 م
الجارديان تختار الزيارة الافتراضية لمسجد السلطان برقوق كأحد أفضل 10 زيارات ملحق السياحة والسفر بموقع جريدة الجارديان البريطانية
كتب محمد أسعد

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‎اختار ملحق السياحة والسفر بموقع جريدة الجارديان البريطانية، الزيارة الافتراضية الخاصة بمسجد ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز بالقاهرة التاريخية كأحد أفضل 10 زيارات افتراضية لأروع الأبنية في العالم.
 
‎ونشر الموقع صورة لمسجد ومدرسة السلطان برقوق من الداخل، كما نشر الرابط الإلكتروني الخاص بالزيارة الافتراضية، وأوصى قرائه بمشاهدة هذه الزيارة، كما كتب ملخص عن تاريخ المسجد والمدرسة ومكوناتها المعمارية والفنية.
 
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‎وسبق وأطلق هذه الزيارة الافتراضية ضمن عدة زيارات افتراضية بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف عبر الصفحات الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
 
‎وكان شعار هذه الزيارات Experience Egypt from Home, Stay Home ‎‏Stay Safe
 
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‎وتقع جامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية الجراكسة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، في سنة 786هـ/ 1384م، وافتتحت في سنة (788هـ/ 1386م)، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم. وتعد تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية.

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السياحة

الآثار

السلطان برقوق

شارع المعز لدين الله

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