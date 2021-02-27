اليوم السابع
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فتح المتاحف بالأقصر مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية

السبت، 27 فبراير 2021 07:43 م
فتح المتاحف بالأقصر مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية متاحف الاقصر الفرعونية - صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

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قررت الحكومة فتح المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في الأقصر اليوم السبت وغدًا الأحد مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وذلك تشجيعا لرفع الوعي الأثرى للمواطنين وتعريف المصريين وشعوب العالم على الحضارة المصرية العريقة، ودعم وتنشيط حركة السياحة بصفة عامة والثقافية بصفة خاصة. 
 
يذكر أن أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، شهدت الجمعة، إقبالا من السائحين الأجانب والمصريين المتواجدين بالأقصر لقضاء إجازة الشتاء داخلها، حيث أقلعت من أرض المطار 9 رحلات بالون على فترتين الأولى فجرا أقلت على متنها 130 سائحا مصريا وأجنبيا.
 
وقال مصدر بمطار البالون الطائر، إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة لحماية الأفواج السياحية والعاملين بالبالون من العدوى بفيروس كورونا، حيث أنه تقرر مؤخراً أن تخرج البالونة الواحدة بعدد أقل من السائحين، وذلك لتحقيق التباعد الإجتماعى والإقلاع والهبوط بصورة طبيعية تحمى الجميع.
 
 

الأقصر

السياحة

الآثار

البالون

المتاحف الأثرية

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