الحكومة توافق على اعتبار إنشاء جامعات تكنولوجية بـ6 مدن جديدة "مشروعات قومية"‏

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن "برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية" من المشروعات القومية، من خلال تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور فى توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
هذا إلى جانب العمل على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات التى تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم فى مصر.
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