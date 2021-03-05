التصالح بين فتاة وسائق صدمها بالتوك توك في الشرقية

كتب محمود عبد الراضي - الشرقية فتحية الديب

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام مركبة توك توك بإحدى الفتيات بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إصطدام دراجة نارية "توك توك" بفتاة حال سيرها بالشارع .. مما أدى إلى سحلها لمسافة 5 أمتار تقريباً.

بالفحص تبين إصطدام مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) بإحدى الفتيات (طالبة – مقيمة ببندر فاقوس) .. حال سيرها بأحد الشوارع ببندر فاقوس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد المركبة المذكور، وبمواجهته قرر إصطدامه بالفتاة دون قصد ، وبسؤال الفتاة أيدت أقواله ، وأضافت قيامها بالعدو محاولة اللحاق به ظناً منها بأن هاتفها قد سقط به عرضاً ، وقد تم الصلح والتراضى بينهما بناءً على رغبتهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.