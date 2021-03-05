البيت الأبيض: تم إعطاء أكثر من 82 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان البيت الأبيض قال إنه تم إعطاء أكثر من 82 مليون مواطن جرعة لقاح كورونا حتى الآن.

أكد الدكتور أنتونى فاوتشى كبير مستشارى البيت الأبيض للأمراض الفيروسية، أنه لا ينبغى أن تخفف الولايات المتحدة القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، قبل أن تنخفض حالات الإصابة إلى أقل من عشرة آلاف حالة.

وقال فاوتشى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "على الولايات المتحدة أن تخفف القيود بصورة تدريجية، بعد أن يتم تطعيم جانب كبير من الأمريكيين".

يذكر أن آخر مرة شهدت فيه الولايات المتحدة أقل من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا كانت قبل عام، تحديدًا فى 22 مارس من عام 2020، ولم ينخفض عدد المصابين منذ منتصف شهر أكتوبر الماضى عن 50 ألف حالة يوميًا، وبلغ متوسط السبعة أيام الماضية 64 ألف حالة إصابة.

وقال فاوتشى "نتجه نحو تراجع حالات الإصابة، ويتم حاليًا تطعيم نحو مليونى شخص يوميا باللقاحات المضادة لكورونا، وهذا يعنى أنه مع مرور كل يوم وكل أسبوع تتم حماية المزيد من المواطنين".

تأتى تصريحات فاوتشى بينما بدأت بعض الولايات الأمريكية فى تخفيف قيود كورونا، بما فى ذلك العدول عن فرض ارتداء كمامة الوجه والسماح للمصالح والأعمال بفتح أبوابها وزيادة أعداد الأشخاص فى التجمعات.