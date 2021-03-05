اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 02:59 م
خالد صلاح
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البحث عن التدفئة يتسبب فى مصرع مسن بحريق فى منزله بمدينة سنورس بالفيوم

الجمعة، 05 مارس 2021 02:38 م
البحث عن التدفئة يتسبب فى مصرع مسن بحريق فى منزله بمدينة سنورس بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخص يبلغ 90 عاما مصرعه، إثر نشوب حريق فى منزله المكون من غرفة واحدة، وذلك أثناء إشعاله النيران في بعض الأخشاب للتدفئة، وتم نقل الجثمان لمستشفي سنورس المركزى بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
وكان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهور بمركز سنورس ووجود جثة لشخص، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من غرفة واحدة وكان صاحبه يشعل النيران ببعض الأخشاب بغرض التدفئة فأحرقت النيران منزله، وأصيب بحروق تسببت في وفاته، وتم نقل الجثة لمستشفي سنورس المركزى.

 


مرفق إسعاف الفيوم

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محافظة الفيوم

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