البحث عن التدفئة يتسبب فى مصرع مسن بحريق فى منزله بمدينة سنورس بالفيوم

وكان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهور بمركز سنورس ووجود جثة لشخص، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من غرفة واحدة وكان صاحبه يشعل النيران ببعض الأخشاب بغرض التدفئة فأحرقت النيران منزله، وأصيب بحروق تسببت في وفاته، وتم نقل الجثة لمستشفي سنورس المركزى.