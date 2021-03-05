إصابة 7 أشخاص فى حادث سيارة ملاكى على طريق السويس

السويس- سيد نون

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس – الأدبية، وتم نقل المصابين مستشفى السويس العام .

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس- الأديبة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى، إن عدد المصابين بالحادث 7 أشحاص، وجارٍ علاجهم بمستشفى السويس العام.