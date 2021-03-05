إصابة 7 أشخاص فى حادث سيارة ملاكى على طريق السويس

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس – الأدبية، وتم نقل المصابين مستشفى السويس العام .
وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس- الأديبة.
ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
وقال مصدر طبى، إن عدد المصابين بالحادث 7 أشحاص، وجارٍ علاجهم بمستشفى السويس العام.
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