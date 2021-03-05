إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على كوبرى النيل بالواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد كوبرى النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، صباح اليوم الجمعة، انقلاب تروسيكل ووقوع إصابات، حيث تبين إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلا من "حمادة. ع.م. ع" 45 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عويس .ع.ع" 37 سنة، مصابا باشتباه بكسر فى الساعد الأيسر وجروح وكدمات متفرقة.

كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى "فاطمة. ص. ع" 32 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، و"هانم .ع. م" 56 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة وجرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، و"نادى .م. ع" 48 سنة، مصابا بكسر فى العمود الفقرى، و"أسماء .ف. م" 32 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة.