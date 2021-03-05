أعراض الجفاف عند البالغين منها جفاف الفم والشعور بالتعب والإرهاق

كتبت فاطمة خليل

الجفاف هو مرض يحدث عندما يفقد الفرد الكثير من السوائل، بحيث لا يستطيع الجسم أداء وظائفه بشكل طبيعي ويظهر عليه علامات وأعراض بسبب فقدان السوائل، ويجب على البالغين طلب الرعاية الطبية للاشتباه في الإصابة بالجفاف إذا عانوا من انخفاض إنتاج البول، أو نوبات الصرع، أو صعوبة التنفس، أو ألم الصدر أو البطن، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف عند البالغين وأسبابه، وفقاً لموقع "Emedicine".

أعراض الجفاف عند البالغين



أعراض الجفاف عند البالغين تتراوح من البسيطة إلى الشديدة، قد يشمل الجفاف الخفيف إلى المتوسط الأعراض التالية..

-زيادة العطش

-جفاف الفم

-التعب والشعور بالنعاس

-قلة إنتاج البول

-صداع الرأس

-جفاف الجلد

-الدوخة

-قلة الدموع

قد تتفاقم الأعراض المذكورة أعلاه بسرعة وتشير إلى جفاف شديد مع ظهور علامات وأعراض؛ قد يشمل الجفاف الشديد ما يلي:

-انخفاض شديد في إنتاج البول أو عدم خروج البول.. يتركز البول، إن وجد ، ولونه يكون أصفر غامق.

- الدوار لا يسمح للشخص بالوقوف أو المشي بشكل طبيعي.

-ينخفض ​​ضغط الدم عندما يحاول الشخص الوقوف بعد الاستلقاء (انخفاض ضغط الدم)

-سرعة دقات القلب

-الحمى

-ضعف مرونة الجلد

-الخمول أو الارتباك أو الغيبوبة

قد يشمل العلاج الطبي للجفاف عند البالغين شرب السوائل التي تحتوي على الكهارل والكربوهيدرات، بالإضافة إلى الماء. في حالات الجفاف الشديد، قد يكون من الضروري إعطاء السوائل الوريدية.

الجفاف هو حالة يمكن أن تحدث عندما يتجاوز فقدان سوائل الجسم، معظمها الماء ، الكمية التي يتم تناولها مع الجفاف ، ينتقل المزيد من الماء من الخلايا الفردية ثم خارج الجسم أكثر من كمية الماء التي يتم تناولها من خلال الشرب.

من الناحية الطبية، يعني الجفاف عادةً أن الشخص قد فقد ما يكفي من السوائل بحيث يبدأ الجسم في فقدان قدرته على العمل بشكل طبيعي ثم يبدأ في ظهور الأعراض المتعلقة بفقدان السوائل.

على الرغم من أن الرضع والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف ، فإن العديد من البالغين وخاصة كبار السن لديهم عوامل خطر كبيرة.

أسباب الجفاف عند البالغين



قد تتسبب العديد من الحالات في فقدان السوائل بشكل سريع ومستمر وتؤدي إلى الجفاف.

-الحمى أو التعرض للحرارة أو ممارسة الكثير من التمارين أو النشاط المرتبط بالعمل

-القيء والإسهال وزيادة التبول بسبب العدوى

-أمراض مثل مرض السكري

-عدم القدرة على البحث عن الماء والغذاء المناسبين

-ضعف القدرة على الشرب (من الأمثلة الشائعة شخص في غيبوبة أو على جهاز التنفس الصناعي، أو رضيع مريض لا يستطيع الرضاعة من الزجاجة)

-إصابات خطيرة للجلد، مثل الحروق أو تقرحات الفم ، أو الأمراض الجلدية الشديدة ، أو الالتهابات (يُفقد الماء من خلال الجلد التالف)