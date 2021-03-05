أستاذ بـ"تربية طنطا" يسمح للطالبات بوضع سؤال والإجابة عليه: أردت مكافأتهن

الغربية _ عادل ضرة

فاجئ الدكتور مصطفى صادق، أستاذ ورئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية بطنطا ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب طلاب الفرقة الثانية بالقسم بإتاحة الفرصة للطالبات بإختيار سؤال كانوا يتوقعون وجوده في ورقة الاسئلة على أن تقوم كل طالبة بكتابة هذا السؤال في ورقة الإجابة وكتابة الإجابة عليه فيما لا يقل عن صفحة.

كانت طالبات قسم رياض الأطفال قد فوجئن بورقة الأسئلة في مادة التعبير الحركي للطفل، بــ 4 أسئلة ومجموع الأسئلة 120 درجة، وترك أستاذ المادة الفرصة أمام الطالبات، لتوقع سؤال ذاكره الطلاب وكانوا يتوقعون أن يكون في ورقة الأسئلة، على أن تقوم كل طالبة بوضع السؤال في كراسة الإجابة وتجيب عليه فيما لا يقل عن صفحة كاملة.

من جانبه، علق الدكتور مصطفى صادق، أستاذ ورئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية على ذلك بأنه أراد أن يكافئ طلابه بسؤال سهل ضمن 4 أسئلة تستطيع الطالبات أن تجيب عليه وتحصل علي درجة النجاح (مقبول) علي الأقل رفقا بأولياء أمورهم، وتأثر الدراسة فى الجامعات بأزمة وباء كورونا".

وأضاف مصطفى، أنه راعي أيضا الطالبة المتميزة مع حفظ حقها فى الإجابة على باقى الأسئلة والحصول علي تقدير ممتاز أو جيد جدًا، موضحًا أن هذا الإمتحان لاقي إستحسان وفرح من الطالبات وصدي واسع لتسهيل جزء من الإختبار لهم، وإعتبروه مكافأة مجزية من أستاذهم والذي يتعامل معهم كأبناؤه.

رئيس قسم رياض الاطفال بتربية طنطا