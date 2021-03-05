أستاذ أوبئة: إذا تناول 20% من المواطنين لقاح كورونا ستقل نسبة الوفيات 80%

إبراهيم سعيد

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف من إعطاء لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هو تقليل انتشار المرض والحد من حالات الوفيات.

وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي شادي شاش، "إذا تناول 20% من المواطنين للقاح كورونا ستقل نسبة الوفيات 80%.

وأشار "يجب تخفيف وتقليل الفاعليات والتجمعات في رمضان، حتى لا نكرر ما حدث العام الماضي، حيث كان هناك تكدس في المستشفيات وحدثت إصابات وسط العائلات خاصة في النصف الأخير من الشهر.

واختتم: "نتيجة جهود الدولة في التعاقد علي اللقاحات، أصبحت مصر أول دولة في أفريقيا تحصل علي لقاحات ضد فيروس كورونا، وهناك دول أوروبية لم تحصل عليها".

ومن جانب أخر، أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أن هناك 170 مليون جرعة لقاح حصل عليها مواطنين، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في انخفاض نسب وفيات كورونا في أوروبا بنسبة 29% بعد تلقي اللقاح، موضحا أنه في حال تطعيم 70% من سكان العالم، سيتم التعامل بعدها مع كورونا على أنه أنفلونزا موسمية عادية.



وأضاف "عندما يتلقى الشخص الجرعة الأولى، يتم بعدها إعطاء جرعة منشطة والتي بدورها تعمل على زيادة نسب الخلايا التي تواجه الفيروس، وحتى الآن اللقاحات تعطي وقاية 6 أشهر، ولكن المستهدف والمتوقع أن يعطي وقاية لمدة عام".



وقال: "السلالات الموجودة في جنوب إفريقيا، يتم الآن دراسة أمرها لأن بعض اللقاحات فشلت في التصدي لها، ولكن في كل الأحوال حتى في وجود تلك السلالة، لابد من الحصول على اللقاح، لأنه إذا لم يقي بشكل كامل فإنه يقلل من الأعراض".