اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

آثار إزالة الأبنية المخالفة أعلى مسجد البحيرة المثير للجدل.. فيديو

الجمعة، 05 مارس 2021 01:28 م
آثار إزالة الأبنية المخالفة أعلى مسجد البحيرة المثير للجدل.. فيديو مسجد النجار بمركز الرحمانية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم"اليوم السابع"، تغطية خاصة حول بدء الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، فى إزالة الأبنية المخالفة، التى تم إنشاؤها أعلى مسجد النجار بمركز الرحمانية، والتى آثارت الجدل مؤخرا على وسائل السوشيال ميديا.

وشهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، حالة من الجدل بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناء طابق أعلى مسجد قد قام بإنشائه منذ عدة سنوات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بصورة المسجد الذى يقع على طريق الرحمانية - دسوق تعلوه القباب وفوقها تمتد أبنية بصورة غريبة تثير الاندهاش.

كان قد طالب رواد السويشال ميديا، بإزالة الطوابق المرتفعة عن المسجد لعدم مراعتها للذوق العام وحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى.

وأكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عدم انضمام المسجد لولاية مديرية الأوقاف، لأن العقار الذى يعلوه المسجد لم يتم تسجيله حتى الآن، مضيفا أنه سيتم إشراف مديرية الأوقاف على المسجد بعد انتهاء إزالة المخالفات العالقة وتوفيق الأوضاع القانونية للعقار.


مسجد الرحمانية

مركز الرحمانية

محافظة البحيرة

اوقاف البحيرة

مساجد البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء إزالة الأبنية المخالفة أعلى مسجد الرحمانية بالبحيرة.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 07:57 م

التفاصيل الكاملة لمسجد الرحمانية المثير للجدل بالبحيرة.. أنشئ بشكل مخالف عام 2013 ولم يتم التصالح عليه حتى الآن.. ومالك المبنى: تعرضت للتنمر رغم حسن نيتى.. والأوقاف تشكل لجنة للمعاينة على الواقع.. فيديو وصور

الخميس، 04 مارس 2021 06:54 م

مسجد يعلوه عقار يثير اندهاش أهالى الرحمانية بالبحيرة.. رئيس المدينة: المسجد مخالف ويجب إزالته.. الأوقاف تشكل لجنة لمعاينته.. ومالك العقار : تعرضت لحملة سخرية وتقدمت بطلب للتصالح

الخميس، 04 مارس 2021 01:00 م

الوحدة المحلية بالرحمانية عن تشييد منزل فوق مسجد: المبنى مخالف ولن يٌقبل طلب التصالح

الخميس، 04 مارس 2021 12:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة