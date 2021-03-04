9 محطات فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية" تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد في أحداث السفارة الأمريكية الثانية إلى جلسة 6 أبريل المقبل، للإطلاع على مذكرة النيابة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

محطات مرتبطة بالدعوى:

المحطة 1.. بداية الأحداث

فى نهاية عام 2012 شهد محيط السفارة أحداث شغب وتعدى على الخدمات المتواجدة هناك من قبل بعض المتظاهرين، ونجحت قوات تأمين السفارة فى إلقاء القبض على بعض مثيرى الشغب.

المحطة 2.. الحكم الأول

فى 7 فبراير 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام لمتهمين اثنين، ومعاقبة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد وحدث "أقل من 18 عامًا" بالسجن 10 سنوات.

المحطة 3.. الطعن الأول للمتهمين

تقدم 17متهما صدر ضدهم أحكام حضورية بطعن على الحكم، فى 25 يوليو 2018 قبلت محكمة النقض طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى

المحطة 4.. نظر أولى جلسات الإعادة

بتاريخ 22 يوليو 2019، نظرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، وبعد حل الدائرة نظرت الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى الدعوى فى 28 أكتوبر 2019.

المحطة 5.. سماع المرافعة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة6.. حجز الدعوى

بعد 8 جلسات فى الدعوى قررت المحكمة فى 5 ديسمبر الجارى حجز الدعوى لجلسة 20 فبراير 2020 للحكم.

المحطة 7 .. حكم المؤبد والمشدد

فى 20 فبراير 2020، قضت الدائرة 2 إرهاب بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 14 آخرين، والمشدد 7 سنوات لحدث، والبراءة لمتهم واحد، وألزمت المتهمين بالمصروفات.

المحطة 8.. تحديد أولى جلسات الطعن

فى 9 فبراير 2021 حددت محكمة النقض جلسة 2 مارس لنظر أولى جلسات طعون المتهمين.

المحطة9.. نظر أولى جلسات الطعن الثانى

فى 2 مارس الجارى عقدت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين، وقررت التأجيل لجلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع.