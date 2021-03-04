234 ألفا و358 مستفيدا من برنامج تكافل وكرامة بالبحيرة بإجمالى 112 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم راتب شهري وتأمين صحى، مضيفا أنه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل بمحافظة البحيرة خلال فبراير 132 ألفا و504 مستفيد بإجمالي مبالغ منصرفة 66 مليونا و252 ألف جنيه كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة بنطاق المحافظة 101 ألف و854 مستفيدا بإجمالي مبالغ منصرفة 45 مليونا و834 الف جنيه.

من جانبه، أشارت فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إلى جهود مراكز التكوين المهني حيث تضم المديرية عدد 5 مراكز وهى مراكز تكوين مهنى "أبو الريش - منشأة بولين بكفر الدوار- بسنتواى أبو حمص- كفر بولين كوم حمادة - إدكو".