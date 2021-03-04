وكيل "صحة جنوب سيناء" يتابع فعاليات اليوم الخامس للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

جنوب سيناء- ياسر عامر

تفقد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم، الخميس، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإدارة الصحية بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامة، والاطمئنان علي كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة داخل مكتب صحة شرم الشيخ، والوحدات والمراكز الطبية، لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين ضد مرض شلل الأطفال دون نقل العدوى.

كما أشاد رخا بالأطقم الطبية المشاركة في أعمال الحملة بشرم الشيخ مثنيا على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الإدارة لتأمين الأطفال المستهدفين وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستمر أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مدن المحافظة حتي مساء غد الجمعة، وذلك لإعطاء الفرصة لأولياء أمور الأطفال المتخلفين عن التطعيم أعمال غير المقيدين وغير المصرين المتواجدين علي أرض المحافظة في التوجه إلي أقرب وحدة صحية لتطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال.

كما جري تفقد مستشفي شرم الشيخ الدولي لمتابعة سير العمل والإطمئنان علي كافة التجهيزات المتخذة اللازمة لإستقبال المواطنين المسجلين بمنظومة اللقاح لفيروس كورونا المستجد وتطعيمهم ضد فيروس كورونا باللقاح المقرر من قبل الوزارة في هذا الشأن، كما تابع رخا تطعيم بعض المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بعد توقيع الكشف والفحوصات الطبية والإطمئنان علي حالتهم الصحية.

كان قد تم فتح باب التسجيل بمنظومة اللقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك لتسجيل كافة المواطنين الراغبين من أصحاب الفئات المستحقة لطلب اللقاح من خلال الموقع المخصص من قبل الوزارة في هذا الشأن.