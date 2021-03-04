وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندى للتعليم الأساسى

وقال النيلى، فى بيان له اليوم إن ذلك التكريم تقديرا للجهد المتميز الذى شهده الجميع من الإرتقاء بالعمل وتنظيم معرض مدرسى رائع يحتوى على العديد من الوسائل التعليمية المختلفة وبشكل جمالى متميز .

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على إنضباط منظومة العمل بالمدرسة وإلتزام الجميع وتكاتفهم من أجل النهوض بالعمل والإرتقاء به والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وخلال جولة داخل المدرسة منح المهندس عبد الحكم جبالى رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط حديقة الطفل 10 شتلات من أشجار الزيتون ، تقديرا لما لمسه من مجهودات الجميع من أجل الارتقاء بالعمل.