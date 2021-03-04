اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندى للتعليم الأساسى

الخميس، 04 مارس 2021 06:38 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندى للتعليم الأساسى وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، خلال زيارته اليوم الخميس لإدارة بلاط التعليمية، مجموعة من معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندى للتعليم، وبحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية والمهندس  عبد الحكم جبالى رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط ووجدى واصف مدير الإدارة التعليمية. 
 
وقال النيلى، فى بيان له اليوم إن ذلك التكريم تقديرا للجهد المتميز الذى شهده الجميع من الإرتقاء بالعمل وتنظيم معرض مدرسى رائع يحتوى على العديد من الوسائل التعليمية المختلفة وبشكل جمالى متميز .
 
وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على إنضباط منظومة العمل بالمدرسة وإلتزام الجميع وتكاتفهم من أجل النهوض بالعمل والإرتقاء به والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.
 
وخلال جولة داخل المدرسة منح المهندس عبد الحكم جبالى رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط حديقة الطفل 10 شتلات من أشجار الزيتون ، تقديرا لما لمسه من مجهودات الجميع من أجل الارتقاء بالعمل.
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (1)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (2)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (3)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (4)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (5)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (6)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (7)
 
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم معلمات رياض الأطفال (8)

تعليم الوادى الجديد

الوادى الجديد

مركز بلاط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وزاره التربيه والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة