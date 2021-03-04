الرئيسية أخبار عالمية وفاة 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بأفغانستان الخميس، 04 مارس 2021 06:27 م انهيارات ثلجية - أرشيفية كتب أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء توفى 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بولاية بدخشان شمال أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية. أفغانستان انهيارات ثلجيه انهيارات ثلجية راجستان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مقالات الصحف.. محمود خليل: حافظ رضوان.. و«فراويلة».. خالد منتصر: يوسف شعبان وظاهرة النجم التليفزيونى.. وجدى زين الدين: من أجل المواطن.. بهاء أبو شقة: الشهر العقارى.. ماجد حبته: نهضة أفغانستان الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:06 م روسيا: جارى العمل على عقد لقاء دولى حول أفغانستان فى موسكو الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:42 م مقتل 3 إعلاميين برصاص مسلحين شرق أفغانستان الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:40 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة