اليوم السابع
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وفاة 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بأفغانستان

الخميس، 04 مارس 2021 06:27 م
وفاة 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بأفغانستان انهيارات ثلجية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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توفى 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بولاية بدخشان شمال أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية.

 


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راجستان

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