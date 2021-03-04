اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا لتنظيم دورات البعثات العلمية بمعهد إعداد القادة

الخميس، 04 مارس 2021 09:38 ص
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا لتنظيم دورات البعثات العلمية بمعهد إعداد القادة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول بدء فعاليات الدورات التدريبية والتثقيفية المنظمة لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، وذلك بالاشتراك مع الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.
 
وأشار التقرير  بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى استقبال المعهد لفوجين من  الموفدين للبعثات (الماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك والمهمات العلمية) من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية.
 
وأوضح التقرير، أن الدورات التثقيفية تهدف إلى العمل على تنمية روح الانتماء لدى المبعوثين وتوعيتهم بحقوقهم العلمية والمالية وبناء قدراتهم، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف لتحسين السمات الشخصية وتأهيلهم للتعامل مع الثقافات المختلفة وتقبل الآخر.
 
وخلال الفعاليات، تم عقد عدة لقاءات بتقنية الفيديو كونفرانس مع  مسؤولي المكاتب الثقافية بعدة دول منها (اليابان وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها)؛ للتحاور والرد على تساؤلات المشاركين.
 
كما أوضح التقرير، أن المعهد قام بدعوة العديد من الشخصيات المهمة والبارزة بالمجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الرياضي والترفيهي من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمنافسات الرياضية المختلفة.
 
ومن المقرر أن يتم عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية خلال الفترة القادمة، لجميع فئات المجتمع الجامعي.
 
 

التعليم العالى

معهد اعداد القادة

جامعة حلوان

دورات تدريبية

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