التعليم العالى تعلن دعم 506 مشروعات تخرج بـ 25 مليون جنيه هذا العام

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى صباح اليوم الأربعاء نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى" للعام المالى 2020/2021، والبالغ عددها (506) مشروعًا بتمويل حوالى 25 مليون جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موافقة اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم (336) مشروع تخرج لهذا العام من إجمالى (850) مشروعًا مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية (23) جامعة حكومية من إجمالى (27) جامعة، بالإضافة إلى (18) جامعة خاصة ومعهد عالي، موضحًا أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالبًا، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى من حيث المشروعات الفائزة وعددها (34) مشروعًا بإجمالى تمويل (1820620 جنيه)، يليها جامعة حلوان )26 (مشروعًا بتمويل يصل إلى ( 1212757 جنيه)، يليها جامعة عين شمس بعدد )23 (مشروعًا بتمويل قدره (1326710 جنيه).

وأضاف صقر، أن الأكاديمية منذ 3 أعوام قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، حيث تقوم جهة متخصصة فى مجال مهم لخطة الدولة 2030 بتولى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادى، مشيرًا إلى أنه نظراً للنجاح الذى حققه تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال حاضنة "اتصال"، فقد دعمت الأكاديمية 130 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بإجمالى تمويل ( 3900000)، خلال الثلاثة أعوام الماضية 2018 - 2019 ، و 2019-2020، لافتًا إلى أن الأكاديمية أيضًا قامت بتجديد هذا التعاون لثلاثة أعوام قادمة لتمويل 80 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بمبلغ ( 2400000 جنيه) فى العام الواحد، موضحًا أنها مسابقة محلية على مستوى جميع المحافظات لطلبة المرحلة النهائية فى الجامعات، شريطة أن تقوم أفكارهم ابتكارية فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى أو فى مجالات ذات صلة.

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إلى أن الأكاديمية وقعت بروتوكولاً مشتركًا مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية لاختيار (10) مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة للحصول على التمويل فى مجال المدن الذكية، والذى يقدر بنحو (666,000 ) جنيه، موضحًا أنه يعد التعاون الأول من نوعه فى مجال التواصل مع النقابات المهنية من أجل فتح مجالات جديدة للوصول للموهوبين والمتفوقين فى المجال الهندسى، مؤكدًا استعداد الأكاديمية الدائم، لتبنى أية مبادرة من كافة مؤسسات الدولة تساعد في وصول دعم الأكاديمية إلى مختلف الشرائح من الباحثين في مصر.

وأضاف فاروق، أن الأكاديمية وقعت بروتكولاً مشتركًا مع شركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتمويل ( 80) مشروعًا فى مجال الغواصات الآلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى بإجمالى تمويل( 2400000 جنيه)، وبهذا يصبح إجمالى عدد المشروعات الممولة لهذا العام 506 مشروعًا بإجمالى تمويل ( 25 مليون جنيه).

ومن جانبها أوضحت ياسمين سمير المدير التنفيذى لبرنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر، حيث يشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنياً وفى كافة التخصصات، مشيرة إلى وقد تنوع المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال: السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعى، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، موضحة أنه تم إعلان النتيجة اعتباراً من اليوم علي الموقع الرسمي للأكاديمية.