اليوم السابع
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وزيرة الثقافة تصل بورسعيد استعدادا لبدء فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

الخميس، 04 مارس 2021 08:22 م
وزيرة الثقافة تصل بورسعيد استعدادا لبدء فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" جانب من وصول وزير الثقافة
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لافتتاح فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، وذلك بالمركز الثقافى.

وتبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفنى ويضم فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.

اللواء-عادل-الغضبان-يستقبل-الدكتور-إيناس-عبدالدايم
 
محافظ-بورسعيد-يستقبل-الدكتورة-إيناس-عبدالدايم
 
محافظ-بورسعيد-يستقبل-وزير-الثقافة
 
وصول-الدكتورة-ايناس-عبدالدايم--بورسعيد

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