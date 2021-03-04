وزراء اقتصاد "الآسیان" یقترحون شھادة تطعیم رقمیة للقاح كورونا

كوالالمبور (أ ش أ)

قال وزیر الشؤون التجارة الدولیة والصناعة الماليزى محمد عزمین بن على، إن وزراء الاقتصاد لرابطة دول جنوب شرقى آسیا (آسیان) یقترحون شھادة تطعیم رقمیة مشتركة بلقاح كورونا، لتسریع إعادة فتح القطاعات الأكثر تضرراً مثل السیاحة.

وأضاف عزمين - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس- أن الوزراء لم یتفقوا بعد على فترة زمنیة لتقدیم الشھادة المعنیة، مرجعا ذلك إلي أن الأمر یحتاج إلى عرضه على اجتماع وزراء الصحة أولاً، لافتا إلى أنه لم یتم تحدید جدول زمني بخصوص ھذا الاقتراح، مؤكدا ثقته من أنه سیتم التوصل إلیه في المستقبل القریب.

وفي السياق، أعلن وزیر الصحة المالیزي الدكتور أدھم بابا إنه سیتم إصدار شھادة التطعیم الرقمیة كوثیقة التصدیق على من

حصل على جرعة التطعیم ضد فیروس كورونا، مشيرا إلي أن ھذا الأمر لا یزال قید المناقشة مع منظمة الصحة العالمیة لضمان الاعتراف بھذه الوثیقة من قبل دول أخرى.

وقال وزير الصحة الماليزي "سنقوم بتفعیل ھذه الشھادة في غضون شھر، كوثیقة التصدیق على تلقي تطعیم لقاح ضد كوفید-19.