واشنطن تدين قتل قوات الأمن الإيرانية عمالا ومتظاهرين في سيستان

كتب أحمد عرفة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة ما ورد في تقارير عن قتل قوات الأمن الإيرانية عمالا ومتظاهرين في سيستان وبلوشستان، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها قالت ويندي شيرمان مرشحة منصب نائب وزير خارجية الأمريكية، إن ظروف 2021 تختلف عن وقت إبرام اتفاق إيران في 2015، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت مرشحة منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع المتغير على الأرض يفرض تغيرا للتعامل مع إيران.

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.