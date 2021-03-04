واشنطن بمجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنسانى وحقوق الإنسان فى إثيوبيا

عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الأوضاع التي يشهدها إقليم تيجراى، حيث قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد: نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال كلمتها بالمجلس، أن ما يحدث في إثيوبيا له عواقب إنسانية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.
وتابعت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: نحث الحكومة الإثيوبية على دعم وقف القتال في إقليم تيجراي فورا، فيما اعترضت روسيا والصين على إصدار بيان لمجلس الأمن بشأن تيجراي، واعتبرتا ما يجري شأنا داخليا.
وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الأمن أنهى جلسته حول إقليم تيجراي الإثيوبي دون اتفاق.
واشنطن بمجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنسانى وحقوق الإنسان فى إثيوبياالخميس، 04 مارس 2021 10:07 م
مجلس الأمن
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عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الأوضاع التي يشهدها إقليم تيجراى، حيث قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد: نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في إثيوبيا.
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