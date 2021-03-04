وأضاف أعضاء اللجنة، أنه يجب على يوتيوب YouTube إجراء إصلاحات ذات مغزى لسياساته للقضاء على المحتوى المتطرف الخطير.." وتابع النواب الأمريكيون: "لا يمكن أن يأتي اكتساب مزيد من المستخدمين والحفاظ على التفاعل وتوليد المزيد من عائدات الإعلانات في المنصة على حساب أمننا القومي".

وتأتي الرسالة الأخيرة في أعقاب رسالة مماثلة أُرسلت الشهر الماضي، حث فيها العديد من أعضاء الكونجرس بيتشاي والرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب YouTube سوزان وجسيكي على إجراء "تغييرات دائمة على أنظمة التوصيات" في أعقاب الهجمات على مبنى الكابيتول الأمريكي.