نائب رئيس الوزراء الروسى: أسواق النفط تحسنت لكن لم تتعاف بالكامل

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.
كان نوفاك يتحدث في مستهل اجتماع لمنتجي نفط أوبك+ حيث من المتوقع أن يبتوا في سياسة الإنتاج لشهر أبريل.
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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.
كان نوفاك يتحدث في مستهل اجتماع لمنتجي نفط أوبك+ حيث من المتوقع أن يبتوا في سياسة الإنتاج لشهر أبريل.
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