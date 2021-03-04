اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء الروسى: أسواق النفط تحسنت لكن لم تتعاف بالكامل

الخميس، 04 مارس 2021 04:17 م
نائب رئيس الوزراء الروسى: أسواق النفط تحسنت لكن لم تتعاف بالكامل ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى
رويترز

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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.

كان نوفاك يتحدث في مستهل اجتماع لمنتجي نفط أوبك+ حيث من المتوقع أن يبتوا في سياسة الإنتاج لشهر أبريل.

 


روسيا

ألكسندر نوفاك

النفط

أوبك

اسواق النفط

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