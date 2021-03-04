ميجان ماركل فى حوار تلفزيونى: لن نحتفظ بصمتنا فى مواجهة "الافتراءات"

رويترز

اتهمت ميجان زوجة الأمير هاري قصر بكنجهام "بترسيخ افتراءات" عنها وعن زوجها وقالت إنهما لن يمتنعا عن نشر روايتهما للأحداث.

أدلت ميجان دوقة ساسكس بهذه التعليقات في برنامج المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى في مقابلة تناولت أسباب انسحابهما من أدوارهما في العائلة المالكة من المقرر بثها على شاشة التلفزيون الأمريكي يوم الأحد.

ونشر مقتطف من المقابلة يوم الأربعاء قبل ساعات من إعلان القصر الملكي أنه "في غاية القلق" من تقارير نشرتها صحيفة التايمز جاء فيها أن ميجان تنمرت على مساعدين عملوا معها قبل عامين.

وأصدر هاري وميجان بيانا ينفيان فيه أنها تنمرت على أحد. سألت وينفرى ميجان فى المقتطف "ما رأيك فى القصر وهم يسمعونك تروين الحقيقة من وجهة نظرك اليوم؟"

وردت ميجان قائلة "لا أعلم كيف يمكنهم أن يتوقعوا بعد كل هذا الوقت أن نحتفظ بصمتنا إذا كانت المؤسسة تلعب دورا نشطا في إدامة الافتراءات عنا".

وقد سجلت المقابلة قبل أن تنشر صحيفة التايمز تقريرا ينقل عن مصادر لم يذكرها بالاسم أن أحد مساعدي هاري وميجان رفع شكوى في أكتوبر 2018 زعم فيها أن ميجان دفعت بعض مساعديها للبكاء وأساءت معاملة آخرين استقالوا من أعمالهم.

وأضافت الصحيفة أن هاري حث هذا الشخص الذي ترك عمله على سحب الشكوى وأن الأمر لم يتطور عن ذلك.

وقالت التايمز إن بعض العاملين السابقين أرادوا إطلاع عامة الناس على الأمر قبل بث مقابلة وينفري وإن محامين يمثلون الزوجين وصفوا الادعاءات بأنها حملة تشويه نظمها القصر.

ولم تستطع رويترز التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.