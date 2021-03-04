موجز الاقتصاد.. التخطيط: أكثر من 2000 مشروع تنموى بمحافظات الصعيد فى خطة 2020/2021

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 4-3-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انعقاد أولى اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الهند ومصر حول التجارة والاستثمار.. وإعلان وزارة التعاون الدولى توقيع تمويلا بـ109ملايين يورو لتوصيل الصرف الصحى بالأقصر ووزارة التخطيط: أكثر من 2000 مشروع تنموى بمحافظات الصعيد فى خطة عام 20/2021.. وغيرها من الأخبار الهامة.

انعقاد أولى اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الهند ومصر حول التجارة والاستثمار

عقدت مجموعة العمل المشتركة بشأن التجارة والاستثمار بين مصر والهند أول اجتماع لها افتراضيا برئاسة مايكل قادس مدير عام اتفاقية التجارة الثنائية بوزارة التجارة والصناعة من الجانب المصرى وشرى برافين كومار مدير إدارة التجارة من الجانب الهندي.

"التعاون الدولى" توقع تمويلا بـ109ملايين يورو لتوصيل الصرف الصحى بالأقصر

وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلات تنمويًا بقيمة 109 مليون يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والسيدة مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، والنائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر.

وزارة التخطيط: أكثر من 2000 مشروع تنموى بمحافظات الصعيد فى خطة عام 20/2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا تستعرض فيه خطة المواطن الاستثمارية للعام الحالي 2020/2021 بمحافظات صعيد مصر.

وجاء في التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتا إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

الحكومة: مصر تمضى قدماً على طريق التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة

شاركت الحكومة المصرية عبر الفيديوكونفرانس في فعاليات مؤتمر (سيراويك) المؤتمر الأهم عالميا فى مجال الطاقة والذي تعقد فعالياته افتراضيا هذا العام خلال الفترة من1 إلي 5 مارس بالولايات المتحدة بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الخميس تراجع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 755 جنيها للجرام، وذلك مع تغيرات عدة وتذبذب مستمر في سعر الذهب عالمياً لتهبط الأونصة قبل قليل إلي 1714 دولار.

التصديرى للملابس الجاهزة يطالب بوضع تشريعات محفزة لتعظيم "صنع فى مصر" عالميا

طالب عادل غانم وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة.

طالب عادل غانم وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة.