اليوم السابع
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مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن الهندية فى انفجار عبوة ناسفة

الخميس، 04 مارس 2021 10:00 ص
مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن الهندية فى انفجار عبوة ناسفة الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلن مسئولون هنود أن ثلاثة أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، فى مقاطعة "غرب سينجبوم" بولاية "جهارخاند".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الانفجار وقع أثناء قيام القوات بعملية في المنطقة للبحث عن مسلحين، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفى وقت سابق أغلقت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ضريح (تاج محل) والذي يعد من أبرز المعالم السياحية في العالم، وذلك على خلفية تهديد بوجود قنبلة داخل مبنى النصب التذكاري.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم، أن الشرطة تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول يحذر من وجود قنبلة داخل الضريح على وشك الانفجار، مما حدا بالسلطات إلى سرعة إجلاء جميع السياح الموجودين داخل الضريح، وبدء عملية تفتيش واسعة النطاق.


وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الشرطة أعلنت في وقت لاحق أن البلاغ "كاذب" وجاري تعقب المكالمة الهاتفية، فيما أعيد فتح المزار أمام السياح.
يذكر أن الضريح المصنوع من الرخام الأبيض والمزخرف بالأحجار الكريمة، شيد بين عامي 1631 و1648 على يد الأمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
 

 


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