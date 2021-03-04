مصرع ربة منزل صدمتها سيارة نقل فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصاباتها بعد أن صدمتها سيارة نقل بأحد الطرق الفرعية فى إحدى القرى التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من مأمور مركز ملوى بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام بوصول ربة منزل ومقيمة ملوى جثة هامدة وبها إصابات بمختلف أنحاء جسدها.

تبين من تحريات العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا، أن ربة المنزل كانت تسير بأحد الشوارع الرئيسية لمزاولة رياضة المشى بهدف تخسيس وزنها عندما صدمتها سيارة نقل وفرت هاربة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.