مد العمل بمركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ لفترة مسائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إنه أصدر قرارا بمد العمل بمراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة، حتى الساعة السادسة مساءً "كفترة مسائية"، وذلك بداية من شهر مارس الحالي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أن قرار مد العمل جاء بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على التعاقدات، بمراكز خدمة العملاء، وكذلك الضغط الشديد على مراكز خدمه العملاء.

وأكد مفتاح، أن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل بالشركة، وكسب رضاء العملاء من خلال العمل على سرعة حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى أقل وقت.