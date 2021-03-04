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مدير مدرسة بالجيزة يشترط تغيير طالب "بنطلون مخالف للقيم" لدخوله الامتحان

الخميس، 04 مارس 2021 09:36 ص
مدير مدرسة بالجيزة يشترط تغيير طالب "بنطلون مخالف للقيم" لدخوله الامتحان الطالب خلال إيقافه بسبب البنطلون
كتب محمود طه حسين

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استوقف مدير مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين طالبا بالصف الثانى الإعدادى، خلال دخوله لأداء الامتحان المجمع، صباح اليوم، بسبب ارتداء الطالب بنطلون "مقطع" مخالف لقيم المجتمع.
 
واشترط مدير المدرسة على الطالب تغيير بنطلونه حتى يسمح له بدخول الامتحان،  فيما قام أحد أولياء الأمور من خارج المدرسة، بمنح الطالب بنطلون، حيث توجه الطالب إلى حمام المدرسة، وقام بتغيير الزى، وتم السماح له بدخول لجنة الامتحان.
 
وعلق مدير المدرسة على الواقعة، قائلا : أنا مدير مدرسة ومينفعش أجى شغلى بزى مخالف، موضحا أن الأدب واحترام المدرسة كصرح تعليمي مقدم على العلم ولا تعليم بدون انضباط الطالب فى كل شئ خاصة الزى المدرسى فالالتزام والانضباط مهم للغاية".
 
واستقبلت المدارس الإعدادية طلاب الصف الثانى الإعدادى لأداء امتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، حيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة لمدة ساعتين، كما يتضمن الامتحان 35 سؤالا فى جميع المواد الدراسية، وشهدت المدارس تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث الزمت الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد، إضافة إلى تعقيم اللجان والفصول والمقاعد.
 
وكان قد أدى مليون و834 ألف و312 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، أمس الأربعاء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. 
 
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امتحانات الثانى الاعدادى

اخبار مصر

بنطلون مقطع

زى مدرسى

منع طالب من دخول الامتحان

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