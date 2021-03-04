محافظ الوادى الجديد يشهد بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، تدشين حملة تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبى بحى الزهور بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد و الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع المحافظ على مراحل حصول المواطنين على اللقاح وخطوات المنظومة بداية من التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن(15335) أو داخل مستشفيات المحافظة، وصولاً إلى الحصول على اللقاح،ووجه الزملوط بتيسير إجراءات حصول المواطنين على اللقاح بالمناطق النائية بالمحافظة، مناشداََ المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن تخصيص مركزين لتلقى اللقاح بالمجان وهما المركز الطبى بحى الزهور بالخارجة لخدمة أهالى مركزى الخارجة وباريس والمركز الطبى بموط بالداخلة لخدمة أهالى الداخلة وبلاط والفرافرة وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرا.



اللقاح



اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد



المركز الطبى بحى الزهور



المركز الطبى