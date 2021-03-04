محافظ الإسكندرية يكرم عاملين بالإسعاف ويعلن استلام 6 سيارات إسعاف حديثة مجهزة

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو حمص، مدير عام إقليم الإسكندرية بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عرابى مدير إسعاف الإسكندرية.

وتفقد المحافظ، الـ6 سيارات إسعاف الجديدة المجهزة بتجهيزات عناية مركزة بأحدث إمكانيات على مستوى العالم، ليصل بذلك عدد سيارات أسطول مرفق الإسعاف بالإسكندرية إلى 115 سيارة مجهزة.

فضلا عن إضافة عدد 36 جهاز تنفس صناعى لسيارات الإسعاف العاملة. وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة للمواطن السكندرى.

وأشاد المحافظ، بالدور البطولي والتضحيات التي يبذلها رجال الإسعاف بالإسكندرية وعملهم ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وأوضح أن ذلك التكريم لا يفى حقهم الذي يستحقونه. وإنما هو رسالة لهم جميعا أننا معهم ونعلم جيدا حجم المسئولية التي تحملوها علي عاتقهم في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح أن مرفق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة. ووجه جميع العاملين بمرفق الإسعاف بضرورة الحرص علي عامل الوقت والسرعة في التعامل مع أي حالات، مؤكدا أننا حريصين علي تقديم كامل الدعم لمرفق الإسعاف.

علي الصعيد ذاته استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السيارات الجديدة حيث أنها مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، وتعد السيارات من أحدث الطرز الموجودة علي مستوي العالم، وتحتوي على كافة الإمكانيات من أحدث "أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، والجبائر متنوعة للكسور المختلفة.