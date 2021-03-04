وأوضح بابا، أن ارتداء جھاز التعقب على شكل سوار المعصم یھدف إلى مراقبة الحركات، وسوف یفرض على ثلاث فئات (الأشخاص الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كوفید-19، والخاضعین للتحقیقات (PUI ) أو الذین لھم مخالطة قریبة من مرضى كوفید-19، والخاضعین للمراقبة).

وأشار إلى أن مدة ارتداء ھذا الجھاز 10 أیام، مشددا على أنه سیتم معاقبة من ثبت عليه تخریب الجھاز أو إتلافه، أو فقدانه، أو تغییره".