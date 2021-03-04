اليوم السابع
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لبنان يسجل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 06:00 ص
لبنان يسجل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(أ .ش .أ)

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 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 383 ألفا و 482 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4866 حالة، في حين يرقد 886 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 273 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21105 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 5228 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 61235 شخصا.

 

 

 

 

 


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