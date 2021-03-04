قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عدم ورود شكاوى بأول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب لؤى على

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات صفوف الأول والثالث الإعدادى والثانى الثانوى فى معاهد المرج بمنطقة القاهرة الأزهرية، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادى الأزهرى امتحان المواد الثقافية، كما أدى طلاب الشهادة الاعدادىة امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمى الامتحان بمواد اللغة العربية "النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة"، أما طلاب القسم الأدبى فأدوا الامتحان بمواد اللغة العربية، بالإضافة إلى العروض والقافية، واختتم طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم اليوم بمواد الثقافة.

وخلال جولته اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حيث سادت حالة من الهدوء داخل اللجان، وعدم ورود شكاوى.

ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادى (135100) طالبًا وطالبة، وفى الصف الثانى الثانوى الأدبى (71563) طالبًا وطالبة، وفى الصف الثانى الثانوى العلمى (36470) طالبًا وطالبة، وطلاب الشهادة الإعدادية (127847).