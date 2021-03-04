قافلة طبية مجانية تجوب قرية "الرشفة" بقنا اليوم ضمن مبادة حياة كريمة

وأوضح ديوان محافظة قنا، أن القافة الطبية ستشمل تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء والجراحة وتنظيم الأسرة، والكشف والعلاج المجاني.وكانت قد نظمت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة يومىّ الأحد والإثنين الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها.

وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرا رواجا كبيرا إلى جانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة، حيث أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية، ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية فى قرية بئر عنبر بمركز قفط، كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس فى قرية أبودياب شرق خلال الفترة من 27 الى 30 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 9 قوافل طبية منذ بداية العام تم خلالها الكشف على 11827 مواطنا.

من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 836 حالة بواقع" 262 باطنة - 259 جلدية - 160 أطفال - 59 نساء - 53 جراحة - 43 تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة.

وأضاف أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض، وحضرهما 85 مواطنا.