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فلسطين تسجل 2300 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

الخميس، 04 مارس 2021 01:48 م
فلسطين تسجل 2300 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 156‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 217388، تعافى منهم 194107 وتوفي 2314.

 


فلسطين

كورونا

اصابات كورونا

قطاع غزة

الضفة الغربية

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