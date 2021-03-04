غلق 14 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية وإنذار 200 أخرى خلال حملات تفتيشية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، وأقسامها بالإدارات الصحية، قامت بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على حوالى 785 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعى، وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة.

وأشار مكى خلال بيان له إلى أنه تم استصدار 14 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وتعدد المخالفات بها، وتم منح تراخيص لـ 52 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر فبراير لعام 2021 م، حيث تم ترخيص 43 عيادة خاصة، 4 عيادات تخصصية، و3 مراكز طبية خاصة، و2 مستشفى خاص.

وأضاف أنه تم عمل 200 إنذار لمنشآت طبية مخالفة وذلك لتفادى تلك المخالفات.

وأكد "وكيل الوزارة"، أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.