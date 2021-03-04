اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 14 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية وإنذار 200 أخرى خلال حملات تفتيشية

الخميس، 04 مارس 2021 10:08 م
غلق 14 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية وإنذار 200 أخرى خلال حملات تفتيشية الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، وأقسامها بالإدارات الصحية، قامت بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على حوالى 785 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعى، وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة.

وأشار مكى خلال بيان له إلى أنه تم استصدار 14 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وتعدد المخالفات بها، وتم منح تراخيص لـ 52 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر فبراير لعام 2021 م، حيث تم ترخيص 43 عيادة خاصة، 4 عيادات تخصصية، و3 مراكز طبية خاصة، و2 مستشفى خاص.

وأضاف أنه تم عمل 200 إنذار لمنشآت طبية مخالفة وذلك لتفادى تلك المخالفات.

وأكد "وكيل الوزارة"، أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.


الدقهليه

صحه الدقهليه

منشآت طبية مخالفه

العلاج الحر بالدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة