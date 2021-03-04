اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب 2 ثانوى: السيستم عمل بكفاءة وانتهاء امتحان اللغة الثانية بسهولة.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 11:26 ص
طلاب 2 ثانوى: السيستم عمل بكفاءة وانتهاء امتحان اللغة الثانية بسهولة.. صور امتحانات الصف الثانى الثانوى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد طلاب الصف الثانى الثانوى، أن سيستم الامتحان الإلكترونى، عمل بكفاءة دون أى مشكلات، وتم الدخول على المنصة بشكل سهل، وتم أداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أن الأسئلة الإلكترونية والامتحان سهلة، وفى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أن اللغة الألمانية ضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية تضمن 20 جزئية جميعها اختيار من متعدد.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب، باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
 
طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء الامتحان
طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء الامتحان

طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى
الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى

طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء امتحان الفصل الدراسى الأول
طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء امتحان الفصل الدراسى الأول

 


التربية والتعليم

الامتحانات إلكترونية

امتحان الصف الثانى الثانوى

امتحان اللغة الثانية

امتحان علم النفس للثانى الثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان علم النفس والاجتماع

الخميس، 04 مارس 2021 02:00 ص

التعليم تبدأ مراجعة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى على "فيس بوك"

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:36 م

التعليم: إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على موقع الوزارة

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:51 ص

الحكومة تنفى إطلاق رابط إلكترونى لنتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:34 ص

التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة