طلاب 2 ثانوى: السيستم عمل بكفاءة وانتهاء امتحان اللغة الثانية بسهولة.. صور

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الصف الثانى الثانوى ، أن سيستم الامتحان الإلكترونى، عمل بكفاءة دون أى مشكلات، وتم الدخول على المنصة بشكل سهل، وتم أداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أن الأسئلة الإلكترونية والامتحان سهلة، وفى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أن اللغة الألمانية ضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية تضمن 20 جزئية جميعها اختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب، باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.