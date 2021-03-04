طقس الخليج.. رياح نشطة في السعودية وغائم في البحرين وضباب بالإمارات

وكالات

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح السطحية فى السعودية، بينما يكون غائما جزئيا بالبحرين وتكون الضباب في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار في وقت لاحق من النهار ، ودرجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مغبر وغائم جزئي أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.