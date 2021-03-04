ضبط 5 مصانع بدون ترخيص ومكمورتين تمثلان خطرا على الصحة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات 5 مصانع غير مرخصة، وتمثل خطرا على البيئة والصحة العامة، كما تم ضبط مكمورتين تمثلان خطر على البيئة خلال حملة مكبرة فى القليوبية، وتحررت المحاضر وجارى العرض على النيابة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات يفيد قيام حملة مكبرة للإدارة، ففى مجال المواد الغذائية تم ضبط مصنعين بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 19 طن مخلل و49500 عبوة لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

وفى مجال الصحة العامة تم ضبط 3 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 12 طن "غراء" منتج نهائى و96 طن جلود حيوانية و19٫5 طن مخلفات جلود بدون ترخيص بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

كما تم ضبط 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية المواد والمخلفات الخطرة وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.