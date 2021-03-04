ضبط 18 طن سكر تموينى مدعم داخل مخزن ومصنع "مشبك" فى دمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط، من ضبط 18 طن سكر تموينى مدعم داخل مصنع مشبك ومخزن بمركز كفر سعد، حيث وردت معلومات إلى مكتب قسم شرطة التموين، تفيد باستخدام صاحب مصنع مشبك، السكر التموينى المدعم فى تصنيع الحلويات، وكذلك بقال تموينى يجمع السكر التموينى المدعم ويعيد بيعه فى السوق السوداء.
انتقلت مباحث التموين، بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى، رئيس مباحث التموين، والسيد عبيد كبير مفتشى التموين، وتم ضبط 140 شيكارة بإجمالى 7 أطنان سكر تموينى داخل مصنع مشبك بكفر سعد، وتم تحرير محضر رقم 252 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر سعد.
كما تم ضبط 11 طن سكر تموينى مدعم داخل مخزن بكفر سعد مملوك لبقال يجمع السكر لإعادة بيعه فى السوق السوداء وتم تحرير المحضر رقم 397 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر سعد بالواقع.
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