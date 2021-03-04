ضبط 18 طن سكر تموينى مدعم داخل مخزن ومصنع "مشبك" فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكنت مباحث التموين بدمياط، من ضبط 18 طن سكر تموينى مدعم داخل مصنع مشبك ومخزن بمركز كفر سعد، حيث وردت معلومات إلى مكتب قسم شرطة التموين، تفيد باستخدام صاحب مصنع مشبك، السكر التموينى المدعم فى تصنيع الحلويات، وكذلك بقال تموينى يجمع السكر التموينى المدعم ويعيد بيعه فى السوق السوداء.