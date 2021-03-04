ضبط منشطات وأدوية محظور تداولها فى حملة على الصيدليات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة من التفتيش الصيدلى بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، اليوم الخميس، من ضبط كمية من المنشطات الجنسية والأدوية ومستحضرات التجميل المحظور تداولها فى الأسواق والصيدليات.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، فى بيان صحفى لها، أن حملة من التفتيش الصيدلى بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملة على الصيدليات والمحلات تمكنت من ضبط 897 علبة مخالفة وبيانها كالتالى "559 علبة مرهم وكريم مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تواجدها بمحال مستحضرات التجميل و146 علبة مرهم وكريم مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد و192 علبة من أدوية مهربة بعضها منشطات جنسية بجميع انواعها واشكالها غير مسجلة بوزارة الصحه ومحظور تداولها بالبلاد.